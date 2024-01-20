تراند اليوم : موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية 2024 والقنوات المفتوحة الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - يلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب كاب فيردي، مساء الإثنين المقبل، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بشعار الفوز فقط، من أجل التأهل إلى دور الـ 16، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، خلف منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” المتصدر برصيد 6 نقاط، ويعاني المنتخب المصري من غياب نجمه محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية في المباراة الماضية أمام منتخب غانا.

ويعتمد المنتخب المصري في مباراة كاب فيردي على نجومه مثل محمد النني، وأحمد سيد “زيزو”، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، وأحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وأمام عاشور.

حيث يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره منتخب الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، المقامة في كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر “كاب فيردي” في كأس الأمم الأفريقية

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وكاب فيردي يوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

تقام المباراة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر “كاب فيردي”

تنقل مباراة مصر والرأس الأخضر عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الرسمي لمباريات كأس أمم أفريقيا في الشرق الأوسط، كما يمكن متابعة مباراة مصر والرأس الأخضر عبر القنوات المفتوحة التالية:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز TRT يوتلسات 7 شرق 11900 أفقي 27500 Rti الإيفوارية يوتلسات 9 شرق 11900 أفقي 27500 Sportdigital أسترا سات 19 11185 عمودي 22000 تيلي تشاد النايل سات 12015 أفقي 27500 الجزائرية الأرضية نايل سات 11680 أفقي 27500

ترتيب المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية:

منتخب الرأس الأخضر6 نقاط. منتخب مصر نقطتين. منتخب غانا نقطة واحدة. منتخب موزمبيق نقطة واحدة.

سيناريوهات تأهل مصر إلى الدور الـ 16 في أمم أفريقيا 2024

في حالة فوز المنتخب المصري على منتخب كاب فيردي، سيرتفع رصيده إلى 5 نقاط، وسيحتل المركز الثاني في المجموعة، وبالتالي سيضمن التأهل إلى دور الـ16، بغض النظر عن نتيجة مباراة غانا وموزمبيق.

ولكن إذا تعادل المنتخب المصري مع منتخب كاب فيردي، سيبقى رصيده عند 3 نقاط، وسيحتل المركز الثالث في المجموعة في حال فوز غانا على موزمبيق، وقد يتأهل إلى دور الـ 16 كأفضل ثالث، طبقًا لنتائج المجموعات الأخرى.

في حين إذا خسر المنتخب المصري أمام منتخب كاب فيردي، سيبقى رصيده عند نقطتين، وسيحتل المركز الرابع في المجموعة، وبالتالي سيخرج من البطولة، دون النظر إلى نتيجة مباراة موزمبيق وغانا.