الكرملين: أهمية عقد قمة روسية - عربية لاحتواء تداعيات التوتر بالشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أكدت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، أن عقد قمة روسية - عربية يكتسب أهمية وصورة ملحة في ظل ما وصفته بـ«العواقب غير المسبوقة» للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة «ريا نوفوستي» إن القمة الروسية - العربية يمكن أن تشكل مستقبلاً منصة مناسبة لتخفيف حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الحد من التداعيات السلبية للصراع حول إيران غير ممكن إلا من خلال الحوار.
وأضاف أن موسكو أتيحت لها الفرصة للاطلاع على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما في ذلك ما يتعلق بحلف شمال الأطلسي والوضع في إيران.


أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

