“مصر تحافظ على آمالها في التأهل”.. ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا قبل الجولة الأخيرة

الرياض - أميرة القحطاني - نجح منتخب الرأس الأخضر في تحقيق الفوز على منتخب موزمبيق بثلاثية نظيفة خلال المواجهة التي جمعت بينهما أمس الجمعة في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتحديدًا في الفترة بين 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

وجرت مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق على أرضية ملعب استاد فيليكس “هوفويت بوانيي”، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في النسخة الرابعة والثلاثون من بطولات كأس الأمم الإفريقية للمنتخبات الوطنية.

بالنسبة لمنتخب مصر، قد حقق تعادل إيجابيًا مع منتخب غانا بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جرت أمس الخميس ضمن نفس البطولة. وقد تعادل منتخب مصر مع موزمبيق في الجولة الأولى بنتيجة 2-2، بينما تلقى منتخب غانا هزيمة مفاجئة بنتيجة هدف نظيف على يد الرأس الأخضر.

ترتيب مجموعة مصر قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات:

في مجموعة مصر التي تشارك فيها إلى جانب موزمبيق، الرأس الأخضر (كاب فيردي)، وغانا، يتصدر الرأس الأخضر المجموعة برصيد 6 نقاط من مبارتين، تليها مصر بنقطتين، وموزمبيق وغانا بنقطة واحدة من مبارتين على التوالي.