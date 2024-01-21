“يغيب عن المباراتين المقبلتين”.. التشخيص النهائي لإصابة محمد صلاح

الرياض - أميرة القحطاني - كشف المنتخب المصري الأول لكرة القدم عن التشخيص النهائي لإصابة محمد صلاح التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة ضد منتخب غانا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال هذه المباراة وغادر الملعب، حيث دخل بدلاً منه مصطفى فتحي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 بين المنتخبين، لتصعب هذه النتيجة موقف مصر من التأهل إلى دور الـ16 من النسخة الرابعة والثلاثون من بطولات كأس الأمم الإفريقية للمنتخبات الوطنية.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفاصيل الإصابة حيث قال: “تبين من خلال الأشعة التي أجراها قائد المنتخب محمد صلاح أنه يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين القادمتين ضد الرأس الأخضر وفي حال التأهل سيغيب عن مباراة دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا”.

الجدير بالذكر أن المباراة بين منتخب مصر وغانا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطتين، بالإضافة إلى وجود منتخبات “غانا والرأس الأخضر وموزمبيق” في نفس المجموعة.