السبب سيصدمك.. لماذا لا ينصح بتناول البرتقال قبل النوم مباشرة؟

الرياض - أميرة القحطاني - قد يسمع البعض العديد من الأقوال عن عدم تناول البرتقال قبل النوم مباشرة، وقد يستغرب البعض لأننا جميعاً نعلم أن البرتقال يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم عند تناول عصير البرتقال الطازج، ولكن ما هي الأضرار الذي تحدث عند تناول البرتقال قبل النوم هذا ما سوف نتعرف عليه خلال موقعنا اليوم.

لماذا لا ينصح بتناول البرتقال قبل النوم مباشرة؟

البرتقال من الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، حيث أنه يعتبر أفضل الفواكه التي يجب تناولها خلال فصل الشتاء لما يحتوي من فيتامين سي والذي يعزز مناعة الجسم ويقاوم الكثير من الأمراض مثل البرد والإنفلونزا، ولكن لماذا لا ينصح بتناول البرتقال قبل النوم مباشرة؟ فأنه قد يسبب لبعض الأشخاص اضطرابات والعديد من المشاكل.

الشعور بالطاقة الزائدة

أن البرتقال يحتوي على نسبة عالية من السكريات والتي تجعل الشخص يشعر بالاستيقاظ لفترة طويلة ويعطي طاقة زائدة للجسم، لذلك فأن تناول عصير البرتقال مفيد في الصباح أكثر ولكن مع التناول بشكل مناسب وعدم الإفراط في تناوله.

مشاكل في الجهاز الهضمي

كما أن تناول البرتقال قبل النوم مباشراً قد يؤدي في حدوث العديد من المشاكل في الجهاز الهضمي لبعض الأشخاص، ومن أهمهم الذين، يعانون من ارتجاع المريء، لذلك إذا كنت تشعر بانزعاج عند تناول البرتقال في الليل يجب الابتعاد عنه.

زيادة عدد مرات التبول

يعتبر البرتقال من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل، لذلك فهي تعطي الجسم بمياه كافية طوال اليوم، ولكن لا ينصح بتناول البرتقال قبل النوم مباشرة؟ حتى لا تؤدي في زيادة عدد مرات التبول بصورة كبيرة ولا تعطي الشخص القسط المناسب للراحة في النوم بالليل.