عروض كارفور الجديدة نزلت وهتكسر الدنيا اشتري كاش أو تقسيط واحصل على خصومات تصل ل 50%

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الرياض - أميرة القحطاني - كارفور تعلن عن أحدث عروضها لشهر يناير 2024 وتمتاز عروض اليوم بالتوفير الكبير حيث يمكنك شراء كل ما يلزم منزلك من منتجات غذائية ومنظفات وأجهزة كهربائية والكترونية وحتى أدوات المطبخ والملابس والمفروشات كل ذلك ستجدة في مكان واحد دون الحاجة للتعب والتنقل بين المحلات حيث توفر عروض كارفور أفضل الأسعار في السوق المصري وبفارق كبير عن أي مكان آخر حيث يقوم المتجر بالشراء مباشرة من المصانع وبدون أي وسطاء مما يمكنه من عرض المنتجات بأسعار الجملة للمواطنين.
أجدد عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
منذ بداية الشهر وكارفور مصر يواصل تقديم المفاجآت بمناسبة عيد ميلاد كارفور الحادي والعشرين وشهدت كافة فروع كارفور زحاما شديدا وخاصة على أقسام الشاشات والأجهزة الكهربائية الصغيرة نظرا للعروض المميزة في هذه الأقسام والتي تمكنك من توفير آلاف الجنيهات كما أعلنت كارفور عن مسابقة للعرسان لربح أجهزة كهربائية عن طريق عمل بوست يتضمن قصة تعرفهم مع عمل منشن لكل من صفحة كارفور وتورنيدو واليكم أهم عروض اليوم:
- سعر شاشة سامسونج حجم 65 بوصة سمارت يساوي 19499 جنية
- سعر مكنسة كهربائية وان لايف تساوي 3999 جنية
- سعر قلاية كهربائية تورنيدو تركي 4 لتر تساوي 4999 جنية
- سعر غسالة بيكو 7 كجم انفرتر بسعر 16749 جنية
- سعر موبايل i plus حجم 6 جيجا رام و 128 ذاكرة بسعر 5555 جنية
- سعر غسالة اطباق وايت بوينت 10 أشخاص بسعر 19949 جنية
العروض الجديدة على أدوات المنزل والملابس والمفروشات
من أكثر المنتجات التي تحتاج لها البيوت المصرية أواني الطهي المختلفة وأدوات المنزل لذا توفر كارفور خصومات استثنائية على مختلف المنتجات وتتميز هذه المنتجات بالجودة العالية والتصميمات المتميزة والتي ستغير من شكل مطبخك ومنزلك للأفضل وبتكاليف على قد الأيد واليكم أبرز العروض:
- سعر طقم جرانيت جلوري 9 قطع يساوي 3499 جنية
- سعر طقم جرانيت + خلاط 23 قطعة + 1 بسعر 9999 جنية
- سعر طقم قلاية 4 قطع يساوي 649 جنية
- سعر طقم تيفال 15 قطعة مستورد بسعر 4699 جنية
- سعر طقم حدائق 4 قطع (كنبة + 2 كرسي + طرابيزة) يساوي 4999 جنية
- سعر جاكيت رجالي بسعر 549 جنية
عروض الأغذية والمنظفات الجديدة داخل كارفور مصر
من أهم العروض المنتظرة لدى عملاء كارفور على مستوى الجمهورية عروض الأغذية والمنظفات حيث تعد من أفضل المتاجر من حيث جودة العروض والأسعار الرائعة والتي تمكن الأسر المصرية من شراء كافة طلبات البيت الشهرية بأقل الأسعار واليكم أبرز العروض:
- سعر 1 كجم لحم رقبة بلدي بسعر 344 جنية
- سعر 1 كجم لحم مفروم هندي مجمد يساوي 221 جنية
- سعر كبدة مجمدة شرائح بسعر 149 جنية
- سعر زيت عافية عباد شمس 2.2 لتر بسعر 203.45 جنية
- سعر زيت عافية ذرة 2.2 لتر بسعر 240.75 جنية
- سعر 1 كجم مكرونة الملكة بسعر 24.95 جنية
- سعر 1 كجم أرز دراهم مصري يساوي 31.45 جنية
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