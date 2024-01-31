نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية الترم الاول 2024

الرياض - أميرة القحطاني - اعتمد سيادة اللواء/ محمد الشريف محافظ_الإسكندرية منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 83.6 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 86490 طالب وطالبة.

وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية من هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الإسكندرية الترم الاول ظهرت الان

وتجرى الأن عملية تصحيح جميع المواد، ثم رصد الدرجات، وتوضح المؤشرات الأولية لعملية التصحيح، ارتفاع نسب النجاح في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وخاصة بعد حل شكاوى الطلاب الخاصة بمادة الدراسات الاجتماعية، وتوزيع الدرجات على مستوى الطالب المتوسط.

وموقع الخليج 365 يواصل تقديم خدماتة للطلاب في جميع المحافظات، وبالتحديد طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، حيث يستطيع الطلاب معرفة النتيجة بعد اعتمادها، عن طريق كتابة رقم الجلوس في التعليقات أسفل هذا الموضوع، وسنجلبها لك فور ظهورها على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.