ظهرت عندنا بس: نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 البوابة الالكترونية بالاسم او رقم الجلوس

الرياض - أميرة القحطاني - نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 البوابة الالكترونية، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الاعدادية سوف تظهر مطلع الأسبوع المقبل، حيث ما زالت أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق مستمرة حتى الوقت الجاري، مشيراً إلى اقترابها من الانتهاء، على أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 خلال الساعات القليلة المقبلة، وسوف ينشر لكم الخليج 365 كل جديد على مدار الساعة.

ما زال موقعكم الخليج 365 يتابع معكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 البحيرة بعد أن أعلن وكيل وزارة التربيه والتعليم عن ظهور نتائج الطلاب بعد اعتمادا رسميا غدا السبت من قبل السيد المحافظ على أن يعلن عدد الطلبة املتقدمين لأداء امتحانات الدور الاول من الفصل الدراسي الاول لشهادة اتمام دراسة التعليم الأساسي ونسب النجاح.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024

فيما يُعد موقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة الموقع الرسمي الذي يقوم بنشر لينك نتيجه الشهاده الاعدادية البحيرة لكافة الطلاب والطالبات إلكترونيًا، بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي على الفور، مع العلم أن الموقع الرسمي ينشر نتائج الطلاب الاعدادية الترم الاول برقم الجلوس فقط وليس بالاسم، ومن جانبنا في الخليج 365، سوف نسعى إلى توفير رابط الاستعلام عن نتيجة تالتة اعدادي بالاسم فقط.

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية العامة” للعام الدراسى الحالة بنسبة نجاح 72 ٪ وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 115878 طالبا وطالبة حضر منهم نجح منهم 81703 طلاب.

موقع البوابة الالكترونية نتيجة الاعدادية البحيرة

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ البحيرة ، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة 2024 الدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2024. بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106761 طالب وطالبة، عدد الحضور 103774 طالب، وبلغت نسبة النجاح 76,8 ٪ بإجمالي عدد 79654 طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة

بدأ العد التنازلي على ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 حيث أنها تعتبر ثاني أكبر المحافظات في جمهورية مصر العربية من حيث عدد الطلاب كثافة، ومع ذلك فإن نتيجة امتحان شهادة اتمام دراسة التعليم الاساسي للدور الأول تظهر بعد انتهاء الامتحانات بأسبوع واحد وتعتبر فترة قياسية جداً، حيث أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي تظهر في باقي المحافظات بعد انتهاء الامتحانات بأسبوعين، حيث وبدأت إمتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي يوم السبت 14 مايو واستمرت حتى الخميس 19 مايو 2024.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2024 محافظة البحيرة حيث قالت مصادر فى مديرية التربية والتعليم بقرب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة بعد الإنتهاء من التصحيح والتجميع، حيث ويبلغ عدد الطلاب المقيدين لإداء امتحانات الفصل الدراسي الاول من الشهادة الإعدادية العامة 121 الف و 487 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات فى 651 لجنة على مستوي 18 إدارة تعليمية، لكن يبلغ عدد طلاب الاعدادية المهنية 4588 طالب وطالبة أدوا الامتحانات فى 44 لجنة، كما يبلغ عدد طلاب التربية الخاصة ٤٧ طالب وطالبة بينهم 43 من الصم وضعاف السمع.

رابط نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس

الجدير بالذكر أن البحيرة من المقرر أن تكون المحافظة العاشرة من حيث ترتيب المحافظات في إعلان النتائج وهذا ما يخالف العادات التي جرت بأن تكون نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 أولى المحافظات نشراً لنتيجة الصف الثالث الاعدادي مثل كل عام، حيث اعتمد منذ قليل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2021/2024، بنسبة نجاح 73.35% وكان إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 63633 ونسبة النجاح 73.35%، على أن يجرى فتح باب التظلمات بدايةً من 4 يونيو 2024 لمدة أسبوعين.

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