طريقة عمل كفتة البطاطا: وصفة لذيذة وسهلة التحضير

الرياض - أميرة القحطاني - كثير من النساء يبحثن عن وصفة أكل سريعة التحضير، وذلك لضيق الوقت أو لمجرد الرغبة في تحضير وجبة سريعة وخفيفة، هناك الكثير من الوصفات السهلة التي لا يمكن حصرها، والتي يُمكن تحضيرها بسهولة، بِحيث لا تَستغرق أكثر من نصف ساعة لتجهيزها، لذلك سوف نعرض عبر هذا المقال طريقة تحضير كفتة البطاطا، الوصفة اللذيذة وسهلة التحضير. كفتة البطاطا المكونات حبتان من البطاطا المقشرة والمسلوقة.

بصلة مبروشة.

نصف حزمة من البقدونس المفروم.

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم.

ملعقتان صغيرتان من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير نضع البطاطا المهروسة والبصل المبروش في وعاء عميق ونخلط جيداً. نضيف البقدونس، والملح، والهيل، والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة، واللحم المفروم، والزنجبيل، ونخلط حتى تمتزج المكونات معاً. نضيف دبس الرمان والكزبرة، ونتابع التقليب إلى أن تتكون لدينا عجينة كفتة متجانسة. نبدأ بتشكيل كفتة البطاطا إلى أصابع، ثم نضع الزيت النباتي في مقلاة واسعة، ونصعها على النار حتى تسخن جيداً. نقلي أصابع كفتة البطاطا حتى تصبح ذهبية اللون، ثم نخرجها من الزيت ونضعها على ورق المطبخ لتتخلص من الزيت الزائد. تُقدم كفتة بطاطا ساخنة مع صلصة الطماطم أو أي صلصة أخرى حسب الرغبة. خاتمة: كفتة البطاطا من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، تتميز هذه الوصفة بطعمها اللذيذ ورائحتها الشهية، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، يمكن تقديم كفتة البطاطا مع الأرز أو البطاطس أو السلطة.

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