عروض كارفور لشهر فبراير 2024.. مفاجآت ضخمة وتخفيضات مذهلة حتى 13 فبراير

الرياض - أميرة القحطاني - عروض كارفور لشهر فبراير 2024، حيث يترقب الملايين من الموطنين أحدث عروض كارفور، وذلك لما تقدمه من تخفيضات ضخمة وخصومات حصرية هائلة تصل إلى 50% على كافة السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية، حيث تفاجأ كارفور عملائها بمناسبة عيد ميلاده الحادي والعشرين، بخصومات هائلة، لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومنتجات البقالة، بأفضل سعر في مصر، وتأتي عروض كارفور تحت شعار أفضل الأسعار وأحسن تقسيط، وتستمر عروض كارفور من اليوم وحتى 13 فبراير 2024، ونستعرض الآن أحدث عروض مجلة كارفور لشهر فبراير 2024.

عروض كارفور لشهر فبراير 2024 الجزء الرابع

مع عيد ميلاد كارفور ال21 استمتع بأقوى عروض عيد ميلاد كارفور الجزء الرابع ابتداءًا من 31 يناير حتى 13 فبراير، كما انه يقدم فرص لشراء كل اللي أنت محتاجه بالتقسيط من غير مقدم ومن غير فوائد، ولذلك تعد عروض كارفور من أقوى وأضخم العروض، وتشمل عروض كارفور تخفيضات ضخمة على الشاشات والثلاجات والغسالات والإلكترونيات والموبايلات وأجهزة اللاب توب والمفروشات وجهاز العروسة، وخصومات هائلة على مختلف السلع من اليوم وحتى 13 فبراير 2024، في جميع فروع كارفور.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية من اليوم وحتى 13 فبراير 2024

شاشة فريش 42 بوصة سمارت بسعر 10499 جنية.

شاشة جاك 43 بوصة سمارت بسعر 10199 جنية.

شاشة ال جي 55 بوصة سمارت بسعر 22199 جنية.

شاشة سامسونج 58 بوصة سمارت بسعر 19999 جنية.

شاشة ال جي 65 بوصة سمارت بسعر 27699 جنية.

غسالة فريش أوتوماتيك 8 كيلو بسعر 21999 جنية.

غسالة ال جي أوتوماتيك 9 كيلو بسعر 27290 جنية.

غسالة وايت بوينت تحميل علوي 8 كيلو بسعر 9699 جنية.

ثلاجة فريش 329 لتر نوفروست بسعر 22350 جنية.

ثلاجة يونيون اير 420 لتر نوفروست بسعر 23999 جنية.

بوتاجاز يونيون اير 5 شعلة بسعر 10499 جنية.

مجلة عروض كارفور لشهر فبراير 2024

تعد كارفور مصر من أكبر الأسواق التجارية، والتي تشمل العديد من الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى دائمًا إلى تقديم أقوى العروض والتخفيضات على مدار العام، لتوفير كافة المستلزمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، لتقدم تجربة تسوق رائعة.