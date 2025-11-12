«حرارة مرتفعة» حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 6 يوليو 2025 ماذا ينتظر المصريين؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكلمة المفتاحية الرئيسية: حالة الطقس في مصر اليوم

لمحة سريعة عن حالة الطقس في مصر اليوم

تشهد مصر أجواء حارة اليوم الأحد 6 يوليو 2025، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الطقس شديد الحرارة والرطوبة على معظم المحافظات، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة تصل في القاهرة الكبرى إلى 36 درجة، لكن الإحساس بالحرارة يرتفع بسبب نسب الرطوبة العالية التي تزيد من عامل الشعور بالحرارة بمقدار 2 إلى 3 درجات مئوية، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مثل شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تسجل سواحل البحر الأحمر اضطرابًا في الملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار ما يؤثر على حركة الصيد والسفن الصغيرة بسهولة.

تفاصيل مثيرة حول حالة الطقس في مصر اليوم والرطوبة المرتفعة

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيظل شديد الحرارة ومصحوبًا بالرطوبة أثناء النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية،ختامًا يستمر الطقس مائلاً للحرارة ورطبًا ليلاً على مختلف المناطق؛ أما الظواهر الجوية الأخرى فتشمل تكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد وصولًا للقاهرة الكبرى، خاصةً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون هذه الشبورة كثيفة في بعض المناطق بالوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وينشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق متنوعة بينها القاهرة والشواطئ الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

موجز حالة الملاحة البحرية مع تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم

تأثرت حركة الملاحة البحرية بشكل ملحوظ اليوم، حيث يظهر البحر المتوسط حالة خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين متر ومترين، تأتي الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، مع كبح الأمواج بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية كذلك؛ مما يستوجب الحذر خاصة للعاملين في الموانئ وسفن الصيد الصغيرة التي قد تواجه صعوبات في التنقل أو الرسو الآمن.

أجواء حارة إلى شديدة الحرارة مصحوبة برطوبة عالية تزيد الإحساس بحرارة الطقس

تكون شبورة مائية صباحية على شمال البلاد وبعض المناطق المحيطة بالقاهرة الكبرى

نشاط للرياح على بعض المناطق مع اضطراب الملاحة البحرية في بحري الأحمر والمتوسط

درجات حرارة متفاوتة بين المدن، مع تسجيل أعلى درجات حرارة في جنوب البلاد والساحل الشرقي

المدينة/المحافظة العظمى (°م) المحسوسة (°م) القاهرة 36 38 الإسكندرية 31 34 شرم الشيخ 40 42 قنا 43 44 الغردقة 39 42 مطروح 30 33

حالة الطقس في مصر اليوم تستدعي الحرص على تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار خاصةً في المناطق الجنوبية والشرقية التي تتصدر درجات الحرارة، مع ضرورة الالتزام بمعدلات شرب الماء لتعويض فقدان السوائل بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة، أما المساء فيحمل بعض الراحة من الحرارة المرتفعة مع طقس مائل للحرارة يفتح المجال للخروج وللأنشطة الخارجية المعتدلة.