الامارات | بسبب "المرتفع السيبيري".. الدولة تشهد أمطاراً وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال شهر يناير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن السمات المناخية لشهر يناير، تتميز بانخفاض في درجات الحرارة حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارد خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباُ معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وأشار المركز إلى أن المنطقة تتأثر أيضا خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحيانا أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تتكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار.

ولفت إلى أن الدولة تشهد أيضاً خلال هذا الشهر نشاط للرياح الشمالية الغربية أحيانا (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي، فيما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

وأفاد المركز إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر يناير يتراوح ما بين 16.4 و20.0°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و 21.3 و 25.7 °م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 11.6 و 15.1 °م، لافتاً إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت بلغت 36.0 °م في بعض المناطق مثل عصب سنة 1991 وفي الهير سنة 1983 و الفوعة سنة 1983، فيما بلغت أقل درجة حرارة تم تسجيلها 2- درجة مئوية تحت الصفر، وكانت على ركنه سنة 2021، وأعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 19 يوم ضباب و 4 أيام ضباب خفيف، وأعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 229.9 ملم على ميناء صقر في سنة 2020.