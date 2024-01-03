الامارات | تأمين 9 مواقع و14 فعالية في المناطق البحرية بدبي خلال رأس السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهم القطاع البحري في لجنة تأمين الفعاليات بدبي، في تأمين تسعة مواقع بحرية و14 فعالية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، من خلال تسيير 16 دورية أمن بحري ضمت 176 فرداً وغواصاً من الفرق التخصصية في أقسام الإنقاذ البحري والأمن البحري، إلى جانب مشاركة 14 زورقاً للشركاء الاستراتيجيين في لجنة تأمين الفعاليات.

وأكد رئيس القطاع البحري في لجنة تأمين الفعاليات بدبي، العميد حمودة العامري، أن القطاع استعد في المواقع قبل 48 ساعة من انطلاق فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية، بناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، من أجل إخراج الحدث العالمي بأفضل صورة، ما يعكس قدرة إمارة دبي على تنظيم أكبر الفعاليات، وتحقيق الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة لأي بلاغات طارئة.