الامارات | أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال يناير بسبب «المرتفع السيبيري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن السمات المناخية لشهر يناير تتميز بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدلاً نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال، مُصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وأشار المركز إلى أن المنطقة تتأثر أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب هذه المنخفضات، امتداد منخفض جوي علوي يؤدي إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار.

ولفت إلى أن الدولة تشهد أيضاً خلال هذا الشهر نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، وتكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية، خصوصاً المكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي، فيما تزداد الرطوبة النسبية خصوصاً في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب والضباب الخفيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية.

وأشار المركز إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال يناير يراوح بين 16.4 و20.0°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 21.3 و25.7°م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 11.6 و15.1°م، لافتاً إلى أن أعلى درجة حرارة سُجلت بلغت 36.0°م، في بعض المناطق، مثل عصب سنة 1991، وفي الهير سنة 1983، والفوعة سنة 1983، فيما بلغت أقل درجة حرارة تم تسجيلها 2- درجة مئوية تحت الصفر، وكانت في منطقة ركنة سنة 2021، وأعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كانت 2021، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 19 يوم ضباب وأربعة أيام ضباب خفيف، وأعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 229.9 مليمتراً على ميناء صقر سنة 2020.