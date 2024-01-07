الامارات | «التربية» تدعو الطلبة إلى الإسراع بالتسجيل في «بعثات خريف 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة التربية والتعليم، الطلبة الإماراتيين المتميزين إلى الإسراع في تقديم طلب الالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية لمتابعة دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا خارج الدولة في تخصصات متعددة في وجهات تعليمية عالمية، مشيرة إلى استمرارها في تلقي طلبات الالتحاق في البعثات الدراسية حتى 30 أبريل المقبل.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن الطلبة المواطنين المؤهلين والمستوفين لشروط ومعايير برنامج الابتعاث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية خارج الدولة على نفقة وزارة التربية والتعليم لاستكمال درجة علمية (بكالوريوس – ماجستير - دكتوراه) في أفضل التخصصات والجامعات العالمية، ويتم اختيار المتقدمين بناءً على عملية تفاضلية تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل من النتائج الأكاديمية السابقة، ونتائج امتحانات القبول الجامعي ومستوى الجامعة، ومدى الحاجة للتخصص المراد دراسته، واجتياز المقابلة الشخصية وغيرها من العوامل.

وتضمنت فئات الطلبة المؤهلين للتقديم على برنامج البعثات في وزارة التربية والتعليم للدراسة خارج الدولة، خريجي الثانوية العامة للعام الجاري، وذلك لدراسة البكالوريوس، وخريجي الثانوية العامة للسنوات السابقة (خريج ثانوية عامة سنتين كحد أقصى) لدراسة البكالوريوس، وحملة درجة البكالوريوس لدراسة الماجستير، وحملة درجة الماجستير لدراسة الدكتوراه، والطلبة الملتحقين بالدراسة (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) الذين يرغبون في التحويل على بعثة الوزارة، إضافة إلى طلبة برنامج التبادل.

وحدّدت الوزارة ستة تخصصات رئيسة للابتعاث تشمل العلوم الإنسانية، والفنون، والهندسة والتكنولوجيا، والطب وعلوم الحياة، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارية، مشيرة إلى أن المعايير المعتمدة لاختيار التخصصات والجامعات تنصّ على أن تكون ضمن أفضل الجامعات العالمية بحسب الشروط والقوائم المعتمدة من الوزارة.

وتضمنت التخصصات الستة الرئيسة، 56 تخصصاً فرعياً شملت، علم الآثار، والتاريخ القديم والكلاسيكي، واللغة الإنجليزية وآدابها، والتاريخ، وتاريخ الفن، وعلم اللغة، واللغات الحديثة، والفلسفة، والدراسات الدينية، والفنون، والفن المعماري، والفن والتصميم، والفنون التمثيلية، والموسيقى، وتصميم أزياء، والهندسة والتكنولوجيا، وعلوم الحاسوب ونظم المعلومات، وعلوم البيانات، والهندسة الكيميائية، والهندسة الإنشائية والمدنية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية والطيران والتصنيع، وهندسة المعادن والتعدين، والهندسة البترولية.

وتضمنت التخصصات الفرعية، الزراعة والغابات، وعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء، والعلوم البيولوجية، وطب الأسنان، والطب، والتمريض، والصيدلة، وعلم الأدوية، والطب النفسي، والعلوم البيطرية، والعلوم الطبيعية، والكيمياء، وعلوم الأرض والبحار، وعلوم البيئة، والعلوم الجغرافية، والجيولوجيا، وفيزياء الأرض، وعلوم المواد، والرياضيات، والفيزياء والفلك، والعلوم الاجتماعية والإدارية، والمحاسبة والمالية، وعلم الإنسان.

كما شملت بقية التخصصات الأعمال والإدارة، ودراسات الاتصال والإعلام، ودراسات التنمية، والاقتصاد، والاقتصاد القياسي، والتعليم، والضيافة وإدارة الترفيه، والقانون، وإدارة المكتبات والمعلومات، والتسويق، والدراسات السياسية والدولية، والسياسة الاجتماعية والإدارة، وعلم الاجتماع، والموضوعات ذات الصلة بالرياضة، والإحصاءات والبحوث التشغيلية.

• 6 تخصصات رئيسة و56 تخصصاً فرعياً للابتعاث.

شروط الابتعاث

وضعت وزارة التربية والتعليم شروطاً لطلب الحصول على بعثة خارجية، منها ألا يكون المتقدم حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل الدولة

أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة ويكون موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والكلفة الإجمالية للدراسة.