الامارات | "الموارد البشرية والتوطين" تطلق "مرصد سوق العمل في دولة الامارات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين "مرصد سوق العمل في دولة الامارات"، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل، ومخرجات منظومة سياسات تنظيم سوق العمل والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة بسوق العمل في الدولة، في إطار في إطار نهج الشفافية الذي نحرص عليه مع متعاملينا، وبما يدعم توجهنا بتعزيز الخدمات الإلكترونية والرقمية ومشاركة البيانات الإحصائية.

يمكن للمهتمين زيارة المرصد عبر موقعنا الإلكتروني تحت عنوان "مرصد سوق العمل"، أو من خلال الرابط التالي: https://www.mohre.gov.ae/labour-reports/index-ar.html