السيدة الأولى لجمهورية قرغيزستان تشيد بجهود «أم الإمارات» في تمكين المرأة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبلت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إيغول جاباروفا، السيدة الأولى لجمهورية قرغيزستان، والوفد المرافق لها، وذلك في مقره في أبوظبي. وبحث الجانبان خلال اللقاء، علاقات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات والقطاعات المعنية بالمرأة. وأعربت نورة السويدي، عن اعتزازها بالزيارة الكريمة، متمنية لها طيب الإقامة في بلدها الثاني الإمارات، منوهة بالعلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان الصديقة، والتي تزداد رسوخاً في ظل التفاهم والتعاون المشترك، بفضل الرؤية السديدة للقيادة الحكيمة في الدولتين الصديقتين.

وتعرفت إيغول جاباروفا، خلال الزيارة، على إنجازات دولة الإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة، والتي جاءت نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، ودعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لهذا الملف الحيوي لتحقيق كل ما من شأنه مراعاة قيم ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في شتى ميادين العمل والحياة المشتركة، حتى أصبح ملف التوازن بين الجنسين واحداً من الملفات المهمة عالمياً لما شهده من إنجازات نوعية في مؤسسات الدولة، ولما حققته الإمارات من نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن مساهماتها الملموسة في الجهود الدولية الرامية لدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات.

مشاريع

كما اطلعت على مبادرات وبرامج ومشاريع الاتحاد النسائي العام، التي جاءت ترجمةً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لدعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، منها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية والإعلامية والقانونية، فضلاً عن البرامج التوعوية التي تواكب العصر منها المجال التقني وتغير المناخ، إلى جانب المبادرات الخاصة بتعزيز الترابط الأسري ورعاية الأطفال، وذلك بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين بشتى القطاعات.

قاعة الجوهرة

وشملت الزيارة جولة في قاعة الجوهرة للاطلاع على الأوسمة والدروع التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من قادة الدول والمؤسسات والجهات المحلية والدولية.

وأعربت السيدة الأولى لجمهورية قرغيزستان، بهذه المناسبة، عن خالص اعتزازها وتقديرها لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الكبيرة في دعم وتمكين المرأة ورعاية الأسرة والطفل.

وأضافت إيغول جاباروفا: «إنه لمن دواعي سرورنا تعزيز سبل التعاون مع دولة الإمارات الصديقة في سبيل الدفع بملف دعم وتمكين المرأة في البلدين الصديقين نحو مزيد من التنمية والنماء في جميع المجالات والقطاعات».

«الأعلى للأمومة والطفولة»

كما زارت السيدة الأولى لجمهورية قيرغيزستان ، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مقره بأبوظبي، حيث كانت في استقبالها الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس.

ورحبت الريم بنت عبدالله الفلاسي، بالسيدة الأولى لقيرغيزستان والوفد المرافق لها، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والخبرات المتعلقة بتطوير السياسات والبرامج الوطنية لتحقيق مصالح وحماية حقوق الأطفال والأمهات.

وشهد اللقاء مشاركة حميد بن خالد القاسمي رئيس البرلمان الإماراتي للطفل، وخالد العتيبة نائب رئيس المجلس الاستشاري للأطفال، وغاية الأحبابي سفيرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمؤتمر الأطراف COP28، ومجموعة من الأطفال، حيث قدم الأطفال عرضاً شاملاً يبرز الجهود المبذولة من قبل المجلس في تحسين جودة الحياة للأمهات والأطفال.

حقوق الطفل

وقدم حميد بن خالد القاسمي رئيس البرلمان الإماراتي للطفل، نبذة عن البرلمان الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الطفل .

ثقافة الحوار

كما قدم خالد العتيبة، شرحاً موجزاً عن المجلس الاستشاري للأطفال والذي يتبع مباشرة لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشرح أهدافه المتمثلة في إبداء رأي الأطفال الأعضاء فيما يعرض عليهم من مشروعات تتعلق بالأمومة والطفولة تعليمياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً، وتقوية أسس ثقافة الحوار بين الأطفال، وترسيخ مبدأ المشاركة للأطفال.

أصحاب الهمم

واستعرضت نورة محمد المريخي رئيسة مجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم (همة)، دور الجمعية التي تأسست بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتحدثت عن الجمعية التي تسعى إلى تقديم الدعم والتوجيه لأمهات أصحاب الهمم.