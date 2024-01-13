دائرة الصحة تمنح مستشفى برجيل رويال العين ترخيص قسم الطوارئ الشامل

ابوظبي - سيف اليزيد - منحت دائرة الصحة في أبوظبي مستشفى برجيل رويال العين ترخيص قسم الطوارئ الشامل الذي تم افتتاحه رسميا لتقديم الرعاية المتخصصة للحالات الطارئة والحرجة.

حضر الافتتاح سعادة المهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية العين، والدكتور صالح فارس آل علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ، دائرة الصحة - أبو ظبي، والمقدم سيف جمعة الكعبي، رئيس قسم الإسعاف بمدينة العين، وجون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وعدد من أعيان مدينة العين.

وقال الدكتور صالح فارس آل علي " إن مشاركة دائرة الصحة في افتتاح قسم الطوارئ في مستشفى برجيل رويال، العين يأتي دعماً للخدمات المقدمة لصحة المجتمع، وعملنا مع إدارة المستشفى وقسم الطوارئ في برجيل القابضة لدعم هذا القسم، لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى في حالات الطوارئ".

ويضم قسم الطوارئ 25 سريراً، ويرأسه فريقٌ من أخصائي رعاية الطوارئ ذوي الخبرة العالية، بما في ذلك أطباء الطوارئ المعتمدين من مجلس الإدارة والممرضات وموظفي الدعم، الذين يكرسون جهودهم لضمان حصول المرضى البالغين والأطفال على رعاية شاملة عبر مجموعة من حالات الطوارئ الطبية والجراحية.

وعبر جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، عن امتنانه لدعم وتوجيهات دائرة الصحة، مشيرا إلى أن إنشاء قسم الطوارئ يعكس تفاني برجيل القابضة في تلبية أعلى المعايير التي وضعتها دائرة الصحة، وضمان حصول سكان العين على خدمات الرعاية الصحية الطارئة من الدرجة الأولى، ونحن ملتزمون بتزويد مجتمعاتنا بأحدث معايير الرعاية والتكنولوجيا والخبرة الطبية".

من جانبه أوضح الدكتور زهير الشرفي، مدير عام خدمات الطوارئ في برجيل القابضة، أنه تم تجهيز القسم بأحدث التقنيات الطبية والتشخيصية، ويعمل به خبراء مدربون على حالات الطوارئ.

وقال "هدفنا هو تقديم رعاية الطوارئ بسرعة وكفاءة ودقة، مما يضمن تعافي المرضى بشكل أسرع وأكثر فعالية".

ويحتوي قسم الطوارئ على كادر من المتخصصين الذين يقدمون خبراتهم في مجالات القلب، والأعصاب، وجراحة الأعصاب، وأمراض الرئة، والجراحة العامة، والمسالك البولية، والطب الباطني، والأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون، وغيرها.