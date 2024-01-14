الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من قيادة الدراجات الرملية على شوارع عامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي من قيادة الدراجات الترفيهية الرملية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الشوارع العامة، مشيرة إلى أن أي مخالف سيتعرض لغرامة مالية تصل إلى 3000 درهم، مع حجز الدراجة لمدة 90 يوماً، وفقاً للقرار الوزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في المادة رقم (92).

وحددت شرطة أبوظبي الأماكن التي يُسمح فيها استخدام الدراجات الرملية، وهي المناطق الصحراوية والرملية، والحلبات والنوادي المخصصة لقيادة الدراجات الرملية، فيما يُمنع استخدامها في الأحياء السكنية، والطريق العام، والمناطق الصناعية، والمناطق العسكرية.

ودعت مستخدمي الدراجات الرملية إلى الالتزام بخمسة إرشادات وإجراءات وقائية لتحقيق السلامة أثناء قيادتها، وهي التأكد من صلاحية الأضواء الأمامية والخلفية، ووضع ملصقات عاكسة للضوء ذات اللون الفسفوري، والتأكد من سلامة الإطارات وضغط الهواء، والتأكد من سلامة الفرامل وأجهزة التحكم بها، وعدم إحداث أي تعديل على الدراجة ينجم عنه زيادة في السرعة أو إصدار ضجيج.

كما نصحت بإجراءات لتحقيق السلامة الشخصية أثناء قيادة الدراجات الرملية، أبرزها ارتداء الملابس المخصصة لركوب الدراجات، وعدم اصطحاب مرافق خلف السائق عند القيادة، واختيار الدراجة التي تناسب القدرات البدنية للسائق، واستخدام حزام الأمان في الدراجات التي بها أكثر من راكب، وارتداء الخوذة الجيدة للحماية من إصابات الرأس، وعدم أداء حركات استعراضية والقيادة بسرعة، والتوقف عن القيادة عند الشعور بالتعب.

ونفذت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أخيراً، حملة ميدانية حول القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات على مستوى إمارة أبوظبي، ركزت على تعزيز الوعي المروري حول إجراءات السلامة الضرورية لاستخدام الدراجات بكل أنواعها، النارية والكهربائية والهوائية.

وجاءت حملة التوعية ضمن حملة وزارة الداخلية الفصلية الأولى لعام 2024 على مستوى دولة الإمارات بعنوان «القيادة الآمنة لسائقي الدراجات».

من جهة أخرى، أكدت شرطة أبوظبي أهمية الالتزام باشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية «السكوتر» المصرح باستخدامها وغير المصرح بها، مشيرة إلى أن المصرح باستخدامها في أبوظبي هي «السكوتر»، سواء اليدوي أو الكهربائي، أما المحظورة فهي الدراجات الكهربائية ذات المقعد.

وأكدت أهمية تعزيز الوعي المروري لهذه الفئة المستهدفة من خلال التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات الداخلية والخارجية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة.

وحثت على ضرورة تخفيف سرعة قيادة الدراجة في المناطق المزدحمة، وقيادتها في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية، والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.

6 قواعد للسلامة المرورية

دعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الكهربائية إلى الالتزام بست قواعد مهمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، من خلال ارتداء خوذة واقية للرأس، وسترة عاكسة للضوء، واستخدم المسارات المخصصة للدراجات في حركة السير

نفسها، والالتزام بحدود السرعة المحددة، وتفادي حمل راكب أو أي أوزان ثقيلة قد تفقد توازنهم، وعدم استخدام السماعات الثنائية، واحترام إشارات وقواعد المرور.