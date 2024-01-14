الامارات | «الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة الثلاثاء المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة تتعرض خلال الفترة الحالية لامتداد مرتفع جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، كما تتأثر الدولة ومنطقة الخليج العربي كذلك بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي يؤدي إلى تكاثر السحب على الدولة مع سقوط الأمطار في بعض أيام هذا الشهر.

وأشار المركز إلى أن طقس اليوم يكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز أن الطقس غداً يبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تتحول الرياح لشمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ونوّه المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خصوصاً غرباً، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة إلى قوية أحياناً، ويكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج يصبح شديد الاضطراب ليلاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان. وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح الخميس المقبل على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر.