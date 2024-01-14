الامارات | "الفارس الشهم 3".. 140 طائرة و209 شاحنات وسفينة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية "الفارس الشهم 3".

وبلغ إجمالي المساعدات الإغاثية لليوم الـ70، 10 آلاف و286 طناً حتى مساء اليوم الأحد توزعت بين سفينة شحن و140 طائرة إغاثة و209 شاحنات نقل بري.

كما تضمنت العملية، علاج 1942 مصاباً من بينهم 395 تم استقبالهم في الدولة و1574 مصاباً تم استقبالها وتقديم العلاج اللازم لهم في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة فضلاً عن إنشاء 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية مليون و200 ألف جالون يومياً.