الامارات | استشارة قانونية ..هل هناك مسؤولية قانونية على الإخلال بـ "عرض العمل" ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال :

ورد استفسار من قارئ يقول فيه : كنت اعمل لدى إحدى الشركات ومعي اقامه على الشركة لكني تركتها للانضمام لشركة اخري، وقد وقعت offer letter مع الشركة الجديدة، لكني وبعد يومين من العمل معهم، اريد ان اتركها ولا استمر معهم .

ما هي المسؤولية القانونية التي تقع علي ؟ وماذا يمكن ان افعل اذا اردت ترك العمل بعد توقيع ال offer letter ؟

الإجابة :

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أنه طالما لم يتم ابرام وتوقيع عقد عمل أو اتخاذ اجراءات الإقامة، فإن العلاقة بين الطرفين تحكمها شروط وبنود عرض العمل من حيث حقوق والتزامات كل طرف قبل الآخر ومنها الشروط الجزائية في حالة اخلال أي طرف ببنود عرض العمل.



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