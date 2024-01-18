"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي: 7.7 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.