الامارات | شواغر وظيفية للمواطنين بجهات حكومية وشبه حكومية في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت منصّة «كوادر»، التابعة لدائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، عدداً من الوظائف للمواطنين، في ست جهات حكومية وجهة شبه حكومية.

وعرضت المنصّة وظيفة «مطوّر أنظمة موارد بشرية» في دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، براتب يراوح بين 16 و20 ألف درهم، واشترطت أن يكون عمر المتقدم بين 20 و30 عاماً، وأن يكون خريجاً جديداً، وينتهي التقديم على الوظيفة في 19 مارس المقبل.

وتضمّنت الشواغر وظيفة «مدير قسم معلومات الموارد البشرية»، بخبرة تراوح بين أربع وست سنوات، فيما يراوح عمر المتقدم بين 22 و40 عاماً، على أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس. وينتهي التقديم على الوظيفة بتاريخ 17 مارس المقبل. وطرحت المنصّة وظيفة «أخصائي أمن معلومات» بخبرة تراوح بين أربع وتسع سنوات، فيما اشترطت أن يكون عمر المتقدم بين 25 إلى 40 عاماً. كما عرضت وظيفة «مدير قسم أمن المعلومات والشبكات»، بخبرة تراوح بين أربع وتسع سنوات، على ألا يتعدى عمر المتقدم 40 عاماً. وتضمنت الشواغر وظيفة «مدير قسم العمليات والدعم التقني»، بخبرة تراوح بين أربع وتسع سنوات، على ألا يتعدى عمر المتقدم 40 عاماً، فيما ينتهي التقديم على الوظيفة يوم الخامس من فبراير المقبل.

وطرحت دائرة المالية وظيفة «تنفيذي رئيسي تقنية معلومات»، على أن يكون عمر المتقدم بين 18 و40 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس. كما عرضت الدائرة وظيفة «تنفيذي تخطيط استراتيجي وأداء مؤسسي»، بخبرة سنتين، واشترطت أن يراوح عمر المتقدم بين 18 و40 عاماً.

وعرضت المنصّة وظيفة «محاسب» في غرفة تجارة وصناعة عجمان، على أن يكون عمر المتقدم لها بين 20 و35 عاماً، وأن يكون خريجاً جديداً.

وعرضت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري وظيفة «مفتش عقاري» مشترطة أن يكون حديث التخرج، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس. كما طرحت الدائرة أيضاً وظيفة «محاسب ضمان رئيسي» بخبرة تراوح بين عامين وخمسة أعوام. وشملت وظائف الدائرة أيضاً وظيفة «محاسب»، بخبرة تصل إلى عامين.

وعرضت شركة «إيمز قروب» (شبه حكومية) وظيفتي «مساح» و«مهندس مدني»، ويستمر التقديم عليهما حتى الثامن من فبراير المقبل. كما طرح جهاز الرقابة المالية وظيفتي «مراقب تدقيق» و«مدقق أول» بشرط الحصول على شهادة البكالوريوس.