الامارات | 3800 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصحي بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات صادرة عن دائرة الصحة - أبوظبي، عن توفير 3800 فرصة عمل جديدة للمواطنين ضمن مستهدفات التوطين في منشآت الرعاية الصحية العاملة في الإمارة خلال العامين 2024-2025، وذلك عقب نجاح القطاع الصحي بأبوظبي في استقطاب أكثر من 1200 مواطن ومواطنة خلال الأشهر الستة الماضية، ودعت الدائرة المنشآت الصحية في الإمارة إلى العمل على تحقيق مستهدفات التوطين ضمن كوادرها الصحية والإدارية.

وتفصيلاً، أكدت دائرة الصحة - أبوظبي ضرورة امتثال جميع منشآت الرعاية الصحية للزيادة المخطط لها في هدف التوطين، الذي يمثل زيادة سنوية بنسبة 1% للقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وزيادة سنوية بنسبة 2% للقوى العاملة الإدارية، مشيرة إلى أنها بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، فهي حريصة على تقديم الدعم لكل المنشآت لتحقيق المستهدف، ورفع نسب الكوادر الطبية الوطنية المؤهلة، ما يرسخ من مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

وأشارت الدائرة، في ردها على الأسئلة المتكررة للمنشآت الصحية، إلى استحداثها «مؤشر التوطين» لتصنيف الكوادر الصحية بناءً على أربع فئات: تشمل الفئة (A) وتصل نسبة توطين الكوادر الصحية بها إلى أكثر من 10%، والفئة (B) وتصل نسبة توطين الكوادر الصحية بها إلى أكثر من 5%، وأقل من 10%، والفئة (C) وتصل نسبة توطين الكوادر الصحية بها إلى أكثر من 1%، وأقل من 5%، إضافة إلى الفئة (C) وتصل نسبة توطين الكوادر الصحية بها إلى أقل من 1%.

ودعت الدائرة المنشآت الصحية إلى التسجيل في المنصات الحكومية المتاحة والمدعومة من الجهات المحلية والاتحادية، مثل: «تم» و«نافس» و«كوادر»، للاستفادة من الخدمات المتاحة في ما يخص الباحثين عن عمل، ونشر الوظائف المتاحة لدى المنشأة، إضافة إلى تنسيق أيام عمل مفتوحة، بالتعاون مع الجهات المحلية مثل «مواهب». كما دعت الدائرة المواطنين الباحثين عن عمل في المنشآت الصحية إلى التسجيل في مواقع التوظيف الحكومية «نافس» و«تم» و«كوادر»، لزيادة فرصهم في التوظيف، مشيرة إلى أن 30 ديسمبر من العام الجاري يُعد اليوم الأخير لتحقيق مستهدفات المرحلة الأولى من التوطين المعلن عنها.

وأكدت الدائرة، أنها تعمل عن كثب مع مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة لرفع معدلات التوطين في المهن الطبية التي تشمل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الصحية المساندة، وكذلك في الكوادر الإدارية التي تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة والمالية، والشؤون القانونية، وغيرها. يأتي ذلك تماشياً مع جهود الدائرة لتزويد قطاع الرعاية الصحية بالمواهب الوطنية لتحقيق أجندة التوطين للقوى العاملة الصحية وضمان استدامتها، كما تقوم بتقديم الدعم لكل المنشآت للاستفادة من مبادرة «نافس» ومنصتها لتحديد المواطنين الباحثين عن عمل في مجال الرعاية الصحية.

وتابعت أن نسب التوطين تنطبق على جميع المنشآت الصحية المرخصة من دائرة الصحة، بغض النظر عن نوعها أو عدد العاملين فيها، مشيرة إلى أن المنشآت الصحية ذات الفروع المتعددة سيتم حساب نسبة التوطين بها لكل فرع على حدة، وعلى كل فرع تحقيق مستهدف التوطين المعلن، لافتة إلى أن معدل التوطين ينطبق على جميع الموظفين المهنيين الصحيين، بغض النظر عن حالة تعيينهم بالعقود المباشرة أو بالعقود الخارجية، طالما كان ترخيص المهنيين الصحيين مسجلاً تحت المنشأة، أما بالنسبة إلى الإداريين، فإن معدل التوطين ينطبق على موظفي العقود المباشرة فقط.

وأفادت الدائرة بأن نسب التوطين المستهدفة للفئتين المهنيين الصحيين والإداريين، يتم احتسابها من خلال نظام تراخيص المهنيين الصحيين لدى الدائرة بجانب المعلومات المحدثة في نظام «تم»، لذا وجب على جميع المنشآت الصحية التحقق من صحة معلومات القوى العاملة المسجلة في نظام «تم» وتحديثها بشكل دوري، مشددة على أن نسب التوطين تطبق على جميع المنشآت الصحية المرخصة من دائرة الصحة، بغض النظر عن نوعها أو عدد العاملين فيها.

ولفتت إلى أن آلية متابعتها ومراقبتها لمدى التزام المنشآت الصحية بتحقيق مستهدفات التوطين يتم التحقق منها خلال خمس مراحل، تشمل تجديد ترخيص المنشأة الحالي، ومنح ترخيص منشأة جديد، وتجديد عقود تأمين ثقة، والموافقة على عقد تأمين ثقة، إضافة إلى زيارات التدقيق والتفتيش.

وكانت الدائرة قد حددت في يوليو من العام الماضي مستهدفات التوطين في منشآت الرعاية الصحية العاملة في الإمارة لتوفر 5000 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية حتى نهاية عام 2025.

منظومة مستدامة للرعاية الصحية

أكدت دائرة الصحة - أبوظبي سعيها إلى تأسيس منظومة مستدامة للرعاية الصحية، ومدعومة بكوادر عمل وطنية متمرسة ومتخصصة.

وأسهم تحقيق دائرة الصحة - أبوظبي مستهدفات التوطين في القطاع الطبي والصحي في الإمارة خلال العام الماضي 2023، في زيادة الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع الصحي بنسبة 12% على أساس سنوي، إضافة إلى تحقيق إمارة أبوظبي تقدماً ملحوظاً في أهدافها المحددة لمعدلات استيعاب المواطنين الجامعيين، ويعكس هذا الإنجاز جهود دائرة الصحة المستمرة لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع من خلال استبقاء وزيادة معدلات التوطين ضمن الكوادر الصحية والإدارية.

1200 مواطن ومواطنة تم استقطابهم خلال الأشهر الستة الماضية.