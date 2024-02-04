الامارات | 51 منتجاً دوائياً مغشوشاً رصدتها «صحة أبوظبي» منذ بداية العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت دائرة الصحة أبوظبي 51 منتجاً دوائياً مغشوشاً منذ بداية العام الجاري، تنوّعت بين مكملات غذائية ومنتجات للتجميل، وأخرى لتخسيس الوزن، وغيرها، فيما بلغ إجمالي المنتجات الدوائية المغشوشة في القائمة التحذيرية لدائرة الصحة والتي تم رصدها على مدار ثماني سنوات 2939 منتجاً تشكل خطراً عند استخدامها من قبل العامة، وتم التحذير من استخدامها من قبل المؤسسات الصحية المحلية والدولية.

وتفصيلاً، حدثت دائرة الصحة أبوظبي قائمة المنتجات الدوائية المغشوشة، وأضافت 51 منتجاً جديداً للقائمة خلال الفترة من الثامن من يناير حتى 31 يناير 2024، ليصل إجمالي المنتجات المغشوشة التي تم رصدها منذ بداية يناير 2016 إلى 2939 منتجاً دوائياً ومكملاً غذائياً مغشوشاً، تستخدم لأغراض التخسيس، ومقويات ومكملات لبناء وكمال الأجسام، ومستحضرات تجميل، وقامت بنشر أسمائها وصور عبواتها في قائمة المنتجات المغشوشة.

مواد خطرة

وأظهرت قائمة الأدوية المغشوشة التي تم رصدها منذ بداية العام الجاري، أن غالبية المنتجات مجهولة المصدر، أشهرها: رينو 25 تيتانيوم 500 كي، وبراويا نايت كريم، وأرتري كينغ تابلت، وثروب هيربال سيبليمنت تابلتس، وكوماندر استامينا تايم تابلتس، وبول بلود. وبينت أن الجهات التي قامت بتحديد مصدر الخطر شملت منظمة الدواء والغذاء الأميركية، وهيئة علوم الصحة السنغافورية، ودائرة الصحة في هونغ كونغ، والوكالة الماليزية الوطنية للتنظيم الصيدلاني، وإدارة المنتجات العلاجية – الأسترالية، بالإضافة إلى هيئة الصحة الكندية.

وأشارت الدائرة إلى أن المواد ذات الخطورة التي تضمنتها الأدوية المعلن عنها شملت مواد سلدينافيل، وديكساميثازون، وديكلوفيناك، وفنتول أمين، وﭬيردينافيل، والباراسيتامول، والزئبق، وفينايل بيوتازون، وبريدنيزولون، وحمض الميفيناميك، لافتة إلى أن الأضرار الجانبية لهذ المواد قد تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وآلام الصدر وارتفاع ضغط الدم ونبض القلب غير الطبيعي وتهيج البشرة وبقع الجلد واحتباس السوائل وحرقة في المعدة وفقر دم واحتقان الأنف وغثيان وإسهال.

أسباب المنع

وأكدت الدائرة أنها تنشر قائمة منتجات المكملات الغذائية المغشوشة والتي تشكل خطراً عند استخدامها من قبل العامة وتم التحذير من استخدامها من قبل المؤسسات الصحية المحلية والدولية، مشيرة إلى أن استخدام هذه المنتجات قد يؤدي إلى حدوث اَثار صحية خطيرة، حيث يتم تصنيعها وتخزينها في ظروف غير ملائمة ولا تتبع ممارسات التصنيع الجيد، ما قد يؤدي إلى تلوث المنتج بمواد ضارة مثل البكتيريا والفطريات والمعادن الثقيلة، كما أن بعض هذه المنتجات ثبت غشها بمواد دوائية لم يتم الإعلان عن وجودها في المنتج.

ولفتت إلى أن قائمة المنتجات المغشوشة تتضمن منتجات المكملات الغذائية المغشوشة أو الملوثة والتي يتم استخدامها بغرض بناء العضلات وكمال الأجسام أو تخفيض الوزن أو التجميل أو أي أسباب أخرى متنوعة متعلقة بالصحة، وحذرت أفراد الجمهور من شراء أو استهلاك أي منتج مدرج في قائمة المنتجات المغشوشة والمنشورة على موقعها الرسمي، وأخذ المشورة من الطبيب المعالج أو أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام أي منتج دوائي أو مكمل غذائي.

ضرورة التأكد من جودة المنتج

أكدت دائرة الصحة أبوظبي ضرورة التأكد من جودة المنتج قبل استخدامه، والحرص على شرائه من منافذ بيع معتمدة، محذرة من شراء المنتجات الطبية ومنتجات التجميل والمكملات الغذائية عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والانسياق وراء الادعاءات المضللة وعبارات التسويق الرنانة، مشددة على أن هذه المنتجات تشكل خطراً عند استخدامها من قبل العامة، وتم التحذير من استخدامها من قبل المؤسسات الصحية المحلية والدولية.

. «صحة أبوظبي»: استخدام المنتجات المغشوشة يمكن أن يؤدي إلى حدوث اَثار صحية خطيرة.