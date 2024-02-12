الامارات | دعت إلى أخذ الحيطة والحذر.. "شرطة الشارقة" تحذر من أماكن جريان الأودية والسيول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نبّهت القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل الحالة الجوية السائدة بالدولة، والتي تشهد أمطاراً ورياحاً متفاوتة الشدة، يصاحبها الرعد والبرق والبرد أحياناً وتدني الرؤية الأفقية.

وأكدت شرطة الشارقة ضرورة أخذ الحيطة والحذر وخفض السرعات على الطرق، وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ في مثل هذا الطقس، لضمان أمن وسلامة الجميع.

وحذّرت شرطة الشارقة، من التجمعات قرب أماكن الأودية والسيول، موضحة أن القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، حدد عقوبات التجمع بالقرب من تلك الأماكن، وذلك حرصاً على سلامة الجمهور وأهمية الالتزام المجتمعي باشتراطات وتعليمات الجهات المعنية.

وذكرت شرطة الشارقة أن القرار نص في مادته 115 على عقوبة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة بغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية، فيما نص في المادة 116 على عقوبة دخول الأودية أثناء جريانها أياً كانت مستوى خطورتها بغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.

وأفادت بأن المادة 117 نصت أيضاً على عقوبة إعاقة الجهات المختصة عن القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية، بغرامة 1000 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.