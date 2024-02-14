الامارات | «التعليم والمعرفة» تفتح باب التسجيل في 90 تخصصاً ببعثات أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، فتح باب التقديم في برنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميزين لعام 2024، الذي يهدف إلى مَنح الطلبة الإماراتيين المتميزين الفرصة لمتابعة دراساتهم الجامعية في أرقى الجامعات العالمية خارج الدولة، والحصول على درجة البكالوريوس من جامعات رائدة عالمياً، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر نحو 90 تخصصاً من تخصصات «النخبة والإبداعية» في 15 مجالاً رئيساً، ويستهدف طلبة الصف الـ12 في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الطلبة المسجلين حالياً في مرحلة البكالوريوس بالجامعات، بسن 24 عاماً وما دون.

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة على موقعها الرسمي، أن مرحلة التقديم للبرنامج مستمرة حتى مارس المقبل، فيما يتم التقييم في الفترة من شهر مارس إلى شهر يونيو، على أن تعلن نتيجة القبول في شهر يونيو، ويتم توجيه الطلبة في شهر يوليو، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر للطلبة فرصة تحقيق طموحاتهم التعليمية، والإسهام في دفع عجلة التنمية المتواصلة في القطاعات الأكثر أهمية بعد تخرجهم.

وأكدت الدائرة، أن برنامج البعثات يهدف إلى بناء كوادر إماراتية قادرة على قيادة التنمية المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية، حيث يؤكد إدراج التخصصات الإبداعية الجديدة ضمن البرنامج مدى التزامنا مواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مشيرة إلى أن البرنامج يخضع لعملي تطوير سنوية يتم خلالها تحليل ومراجعة مفصلة لتحديد أبرز مواضع التحسين، والتأكد من مواكبة نتائج البرنامج لاحتياجات الاقتصاد الوطني.

وضمت تخصصات النخبة 60 تخصصاً ضمن ثمانية مجالات رئيسة، تشمل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والطب البيطري، والفنون والعلوم الإنسانية، والإدارة والأعمال والقانون، والتعليم، والهندسة والبناء والتصنيع، والصحة والرفاهية، والعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، فيما تضم التخصصات الإبداعية 30 تخصصاً في سبعة مجالات رئيسة، تشمل الفنون والعلوم الإنسانية، والإدارة والأعمال، والقانون، والهندسة والبناء والتصنيع، والصحة والرفاهية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الخدمات.

وأكدت الدائرة، أن الطلبة المقبولين سيحظون إلى جانب المنح الدراسية الممولة بالكامل، بفرصة الاستفادة من الدعم الاستشاري الأكاديمي والتطوير الوظيفي طويل الأمد، حيث يتولى مرشدون متخصصون دعم الطلبة خلال دراستهم، فيما يقوم استشاريون متخصصون بمتابعة الطلبة وتقييم أدائهم في خمسة جوانب رئيسة، هي العافية الاجتماعية والتوجيه الأكاديمي والإرشاد الوظيفي والخدمات الموجهة للخريجين وفرص العمل طوال مسيرتهم التعليمية، بجانب الاستفادة من بدل مصروفات الكتب والتأمين الصحي وتكاليف السفر، إلى جانب راتب شهري يتضمن بدل السكن ومكافأة للمتفوقين منهم.

كما يحظى الطلبة الذين يدرسون تخصصات تنسجم مع متطلبات رأس المال البشري في القطاعات الأكثر أهمية وطنياً، بفرص التدريب الداخلي التي يوفرها أكثر من 130 شريكاً متخصصاً في القطاع.

جدير بالذكر أن عدد خريجي برنامج البعثات التابع لدائرة التعليم والمعرفة منذ 2015 يبلغ 1975 خريجاً، فيما يدرس حالياً 1222 طالباً مبتعثاً، في 15 دولة.

معايير التقديم

يستقبل البرنامج الطلبات لتخصصات النخبة من الطلبة الإماراتيين في الصف 12/ السنة 13، ممن يحققون معدل 90% فما فوق في الفصل الأول من صفهم الحالي، بعد الحصول على معدل نهائي يعادل 85% فما فوق في الصف 11/ السنة 12، أما بالنسبة للطلبة الراغبين في التقدّم للتخصصات الإبداعية، فيجب أن يحققوا معدل 85% في الفصل الأول من الصف 12/ السنة 13، وأن يقدموا محفظة أعمال إبداعية مع خطابي توصية لاستيفاء معايير الأهلية.

ويتعين على جميع الطلبة المتقدمين الحصول على معدل 6 في اختبار الآيلتس، أو 60 في اختبار التوفل كحد أدنى، وتقديم عرض غير مشروط للقبول من القائمة المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة لأفضل 150 جامعة على مستوى العالم.

كما يمكن للطلبة بسن 24 عاماً وما دون، الذين يدرسون أحد التخصصات المعتمدة في واحدة من الجامعات المدرجة على القائمة المعتمدة لدى دائرة التعليم والمعرفة لأفضل 150 جامعة على مستوى العالم التقديم للانضمام إلى البرنامج، شرط حصولهم على معدل تراكمي لا يقل عن 3 أو ما يعادله، وإتمام ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية معتمدة في إحدى الجامعات عند تقديم الطلب، وتحقيق درجة 6 في اختبار الآيلتس أو أعلى من 60 في اختبار التوفل.