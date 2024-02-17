الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من خطورة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم فيديوهات واقعية توضح خطورة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لعبورهم.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية المشاة إلى ضرورة العبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطريق والذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث الدهس. وحثت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق والتأكد من خلو الشارع من المركبات.

وأكدت شرطة أبوظبي أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة، بالإشارة إلى الجهود المستمرة لتحسين شروط السلامة المرورية للمشاة التي كان نتيجتها إنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة، وإنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وإغلاق الفجوات بعمل الأسوار على الطرق المختلفة بما يعزز من سلامتهم.

وحثت السائقين على الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق والالتزام بخفض السرعات، مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.