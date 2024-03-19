"طرق دبي" تطلق مبادرة الشاشات التفاعلية في مركبات الأجرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم، مبادرة مبتكرة في عالم التنقل لإسعاد رواد التاكسي في الإمارة، وذلك من خلال تثبيت شاشات تفاعلية متطوّرة في 4500 مركبة أجرة، في مرحلة أولى، توفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من المحتوى المرئي والمسموع أثناء الرحلة، بدءاً من الأخبار وصولاً إلى الترفيه والعروض التسويقية.

تأتي هذه المبادرة بعد نجاح المرحلة التجريبية التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في عام 2022 من خلال 250 مركبة أجرة، بالشراكة مع (هلا) وشركة باينري ميديا المتخصصة في تحسين خدمة المتعاملين.

وأُعلِنَ عن الإطلاق الرسمي خلال حفل توقيع نُـظِّمَ في المبنى الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات بحضور أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وخالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة هلا، وسانتوش سارما، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باينري ميديا.