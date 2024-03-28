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الامارات | الإمارات والأردن تنفذان رابع عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال غزة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مارس 2024

أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية الفارس الشهم  3" عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني تنفيذ رابع عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث  بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إنزالها بواسطة الامارات 40 طناً من المساعدات.

ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول اليها شمال قطاع غزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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