5 درجات ارتفاع الحرارة خلال أبريل الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير السمات المناخية لشهر أبريل الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، عن ضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، خلال هذا الشهر، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية، وتواصل الشمس حركتها الظاهرية نحو الشمال متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاعاً تدريجياً على أغلب مناطق الدولة، كما تزداد متوسطات درجات الحرارة، خلال شهر أبريل مقارنة مع شهر مارس بمقدار 3- 5 درجات. وتفصيلاً، لفت تقرير المركز إلى أن هذا الشهر يعتبر من أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى «الربيع»، وتتميز هذه الفترة باختلاف وسرعة تغير توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، وبالتالي يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، ويضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق، وفي حالة تعمق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق، مع فرص لسقوط أمطار.

كما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مارس، خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، خاصة خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضح التقرير أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 25 و29°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و 36 °م، أما متوسط درجة الحرارة الصغرى فما بين 20 و23 °م، وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة بلغت 46.9 °م على الرويس سنة 2012، بينما كانت أقل درجة حرارة سجلت على جبل جيس سنة 2013 والتي بلغت 5.0 °م.