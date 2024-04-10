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الإمارات والأردن تنفذان عملية الإسقاط المشتركة الـ14 للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية "الفارس الشهم3" الإنسانية، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث بلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الإمارات 68 طناً من المساعدات. 

ويستمر تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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