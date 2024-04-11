في ثاني أيام عيد الفطر.. «طيور الخير» تواصل إسقاط مساعدات على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير»، الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد، على شمال قطاع غزة. شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

اشتملت عمليات الإسقاط على المواد الإغاثية وطرود كسوة العيد، والتي تحتوي على الملابس والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر، وبما يسهم في تلبية احتياجاتهم وبث روح الأمل والفرح في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة، وللتخفيف من معاناتهم.‏

‏جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 81 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي أُسْقِطَت منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1938 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

بذلك، يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية، التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة، براً عبر معبر كرم أبوسالم، وجواً عبر عملية طيور الخير، حوالي 2308 أطنان من المساعدات.

تأتي عملية «طيور الخير» ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.