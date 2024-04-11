اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الفطر مع الرئيس الموريتاني

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال اتصال هاتفي مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.
وأعرب سموه والرئيس الموريتاني، عن أطيب أمنياتهما للبلدين وشعبيهما بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا