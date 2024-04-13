الامارات | 5.9 ملايين راكب لـ «النقل الجماعي» و«الأجرة» خلال عيد الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة والتنقل المشترك التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك (من 10 إلى 12 أبريل الجاري)، خمسة ملايين و900 ألف راكب. وقالت هيئة الطرق والمواصلات إن عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، وصل خلال العطلة إلى مليونين و320 ألف راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام 115 ألف راكب، وعدد ركاب الحافلات العامة مليوناً و200 ألف راكب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 416 ألف راكب، ونقلت مركبات الأجرة مليوناً و600 ألف راكب، فيما سجلت أعداد الركاب عبر مركبات التنقّل المشترك 308 آلاف راكب.

من جانب آخر، توفّر الهيئة، اعتباراً من غدٍ الإثنين، خدمة جديدة للخط الأحمر للمترو، لتوفير رحلات مباشرة من محطة سنتربوينت إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة ومحطة إكسبو 2020، دون الحاجة للتحويل بين القطارات في محطة جبل علي، إضافة إلى إجراء تحسينات على الجدول الزمني للمترو. ويعدّ هذا الإجراء جزءاً من التزام الهيئة بالارتقاء بجداول الرحلات، ودقة المواعيد، وكفاءة التشغيل، مع تحسين تجربة التنقل اليومي لمستخدمي وسائل النقل العام.

ويشمل تطوير الخدمة تعديلاً في آلية تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي من خلال تفعيل تشغيل القطارات بطريقة «تقاطع Y»، مع الحفاظ على الدقة في المواعيد خلال أوقات الذروة. تجدر الإشارة إلى أن «تقاطع Y» هو مصطلح مستخدم على نطاق دولي في عمليات تشغيل القطارات، تعمل من خلاله القطارات بالتناوب. ويتضمن هذا التطوير توفير رحلات مباشرة من محطة سنتربوينت إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة ومحطة إكسبو 2020، دون الحاجة للتحويل بين القطارات في محطة جبل علي، وبالمثل ستنتهي الرحلات القادمة من محطة إكسبو 2020 ومحطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة في سنتربوينت، ما يسهل عملية التنقل للجميع.

وبفضل التحديثات الجديدة، لن يحتاج الركاب إلى تبديل أو تحويل القطارات في محطة مترو جبل علي، وسيكون في وسع المتجهين منهم إلى المحطات من ابن بطوطة إلى الإمارات العربية المتحدة للصرافة الاستفادة من توافر الرحلات المباشرة، في حين يمكن للركاب المتجهين إلى المحطات من الحدائق إلى إكسبو 2020 الصعود مباشرة إلى قطار يوصلهم إلى وجهتهم بكل سهولة.