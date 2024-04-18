الامارات | 5 مناطق الأكثر استقبالاً للأمطار.. و«خطم الشكلة» تسجّل «حدثاً استثنائياً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الوطني للأرصاد إن خمس مناطق في الدولة شهدت هطول أكبر كميات من الأمطار خلال الأيام الماضية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي تعرّضت له الدولة، صاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وشملت المناطق: «خطم الشكلة» في مدينة العين، و«المرموم» و«مرغم» في دبي، و«كلباء» في الشارقة، و«وادي الطوى» في رأس الخيمة، فيما توقّع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً خصوصاً شمالاً، مع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن منطقة «خطم الشكلة» في مدينة العين سجّلت حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات، حيث شهدت هطول 259.5 ملم من الأمطار حتى أمس.

وأوضح المركز أن قائمة المناطق الأكثر استقبالاً للأمطار خلال الأيام الماضية، شملت كذلك مدينة «كلباء» في إمارة الشارقة التي سجّلت 239.5 ملم من الأمطار، ثم منطقة «المرموم» في إمارة دبي التي سجّلت 219.4 ملم، تلتها منطقة «وادي الطوى» بإمارة رأس الخيمة التي سجّلت 205.6 ملم، وأخيراً منطقة «مرغم» في إمارة دبي التي سجّلت 200.6 ملم من الأمطار.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً خصوصاً شمالاً، مع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة، منوّهاً بوجود فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ولفت إلى أن طقس الجمعة المقبل سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح السبت، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز أن «طقس السبت المقبل سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح الأحد، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة».

وذكر المركز أن طقس الأحد المقبل يبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب المتوسطة غرباً خلال الليل، لافتاً إلى أن الطقس يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ووفقاً للمركز، فإن النصف الثاني من الشهر الجاري يشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة، حيث تزداد متوسطات درجات الحرارة بمقدار ثلاث إلى خمس درجات، حيث يضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب، أو امتداد منخفض من جهة الشرق.

وأضاف: «في حال تعمّق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع حدوث فرص لسقوط الأمطار، فيما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر مارس، خصوصاً مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خصوصاً خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني».

• «المرموم» و«مرغم» في دبي، و«كلباء» بالشارقة، و«وادي الطوى» برأس الخيمة، في قائمة المناطق الأكثر استقبالاً للأمطار خلال الأيام الماضية.