الامارات | "طرق دبي": تنفيذ مسارات جديدة خاصة للحافلات ومركبات الأجرة في 6 شوارع بطول 13 كم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات خطة تنفيذ مسارات جديدة خاصة للحافلات ومركبات الأجرة بطول 13.1 كيلومتراً، موزعة على ستة شوارع حيوية، هي شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والثاني من ديسمبر، والسطوة، والنهدة، وعمر بن الخطاب، ونايف، يجرى تنفيذها خلال الفترة من 2025 إلى 2027، وبذلك يرتفع إجمالي أطوال المسارات الخاصة للحافلات إلى 20.1 كيلومتر.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير: يعد مشروع المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة، أحد أهم الممارسات العالمية وسياسات النقل الناجحة التي تساعد على تحفيز السكان على استخدام المواصلات العامة بدلا من المركبات الخاصة، وتهدف إلى تقليل زمن الرحلة وزيادة نسبة الالتزام بجداول مواعيد الحافلات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام المواصلات العامة، وتحسين معدل وصول مركبات الأجرة، وخفض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتقليل نسبة الانبعاثات الملوثة للبيئة، وصولاً إلى تحقيق الغاية الاستراتيجية لتكامل دبي وتحسين جودة الحياة، وتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة.

وأضاف الطاير: يسهم التوسع في المسارات الخاصة للحافلات في خفض زمن رحلة خطوط الحافلات على المسارات المخصصة في ساعات الذروة بنسبة تتراوح بين 24 إلى 59%، وتحسين الزمن المتوقع لوصول الحافلات المستخدمة للمسارات المخصصة بنسبة تتراوح بين 28 إلى 56%، حيث يتوقع أن ينخفض زمن الرحلة للحافلات على شارع نايف بنسبة 59%، وشارع السطوة 54%، وشارع عمر بن الخطاب 50%، وشارع النهدة 38%، فيما يتوقع أن يتحسن زمن وصول الحافلات على شارع الثاني من ديسمبر بنسبة 56%، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 52% وشارع السطوة 48%، وشارع عمر بن الخطاب 42%، مشيراً إلى أن التوسع في المسارات يسهم أيضاً في تشجيع السكان والزوار على استخدام حافلات المواصلات العامة، بنسبة تصل إلى 30% في بعض الشوارع، إلى جانب تقليل عدد الحافلات التي تخدم هذه الخطوط، نظراً للوفر المحقق في زمن الرحلة.

وأوضح أن اعتماد خطة تنفيذ المسارات الخاصة بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته المراحل الثلاث السابقة لتنفيذ المسارات، التي ساهمت في تقليل زمن الرحلة لبعض خطوط الحافلات إلى قرابة 5 دقائق لكل حافلة بنسبة تحسن في زمن الرحلة تقدر بـ 24%، كما ساهمت في رفع نسبة رضا الركاب وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة نفذت في مرحلة سابقة مسارات للحافلات بطول 7 كيلومترات، شملت تنفيذ مسار منفصل للحافلات ومركبات الأجرة على شارع خالد بن الوليد بطول 4.3 كيلومترات، يمتد من تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع الميناء إلى ما قبل تقاطعه مع شارع زعبيل، بالاتجاهين، وأجزاء من شارع نايف بطول كيلو متر واحد، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (من دوار السطوة إلى شارع الشيخ راشد بطول 1200 متر)، وشارع الغبيبة (من التقاطع مع شارع الميناء إلى شارع رقم 12 بطول 500 متر).