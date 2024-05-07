مكتوم وأحمد بن محمد وعمار النعيمي وسيف بن زايد يعزون في زوجة سيف الشعفار

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي وعجمان (وام)

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية الأسبق، ووالدة عبدالله سيف عبدالله الشعفار، وأخت كل من عبدالله ومحمد وعلي أحمد الحباي، وذلك خلال زيارة سموهما لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموهما عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعيين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته.

وقدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

كما قدَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله، حرم المستشار سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية الأسبق، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.