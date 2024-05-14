الامارات | منصور بن زايد يهنئ هاتفياً أحمد عبد الله الأحمد الصباح بتعيينه رئيساً للوزراء بالكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح هنأه خلاله بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في دولة الكويت الشقيقة.. متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة لخدمة الكويت وشعبها.

وأعرب سموه عن تمنياته للكويت الشقيقة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

من جانبه عبر معالي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح عن شكره لسموه وتقديره لما أبداه من مشاعر طيبة عكست عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات مزيداً من التطور والازدهار.