الامارات | شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها لنهائي كأس رئيس الدولة بخطة شاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم والتي ستجمع فريقي الوصل والنصر يوم الجمعه 17 مايو على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة .

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة و التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور .

وأوضحت أن البوابات ( مميز أ ، 1، 2، 3، 4 ، 5 ) مخصصة لدخول جماهير نادي الوصل والبوابات رقم ( 6، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، ومميز ب )مخصصة لدخول جماهير ومشجعي فريق النصر .

واشارت أن المواقف الشمالية الخارجية لاستاد هزاع بن زايد تم تخصيصها لجمهور ومشجعي نادي الوصل والمواقف الخارجية الجنوبية تم تخصيصها لجمهور نادي النصر .