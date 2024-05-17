محمد الشرقي يطلع على مشاريع بلدية الفجيرة التطويرية

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على عددٍ من المشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية في مختلف مناطق الإمارة، واستعرض نتائج أداء المؤسسة للعام 2023م.

وأكد سموه دور البلدية في الارتقاء برفاهية المجتمع وتقديم أفضل الخدمات، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بالدولة.

وأشاد سموه بمستوى التقدم في مشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات المستدامة، منوّهاً إلى ضرورة تطبيق التقنيات الأكثر تقدّماً وفاعلية لضمان أعلى مستويات الإنجاز.

من جانبه، شكر الأفخم، سمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه ومتابعته لمشاريع البلدية، مؤكداً التزام المؤسسة بتقديم أفضل مستويات العمل والنتائج التي ترتقي بحياة الأفراد في الإمارة.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وفريق إدارة المشاريع في بلدية الفجيرة.