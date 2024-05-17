عبدالله بن زايد يلتقي منصور عباس عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس القائمة العربية الموحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الدكتور منصور عباس عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس القائمة العربية الموحدة.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وحذر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان من التصعيد الخطير القائم في المنطقة، مشددا على ضرورة تكثيف المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتزايد، والعمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بما يسهم في حماية كافة المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

وأكد سموه أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة تتطلب إيجاد حلول عاجلة وفاعلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع على نحو مكثف وآمن ودون عراقيل، مشيرا إلى أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في الظروف كافة.

كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية الدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين".

وأشار سموه إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.