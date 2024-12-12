حمد الشرقي يفتتح أكبر منشأة لإنتاج الألياف البازلتية بالشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن الإمارة تمضي قدماً في تقديم أفضل الخيارات التقنية لتطوير قطاع التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة وفق رؤية دولة الإمارات التطويرية ودورها المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2030 و2071، وأهمية جذب المشاريع الاستثمارية لإمارة الفجيرة لكونها جهة نموذجية في قطاع التعدين والصناعات المستدامة، ولما تتضمنه أيضاً من مواد أولية تحفز عملية التطوير الصناعي.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أول وأكبر منشأة متكاملة لإنتاج الألياف والقضبان البازلتية في إمارة الفجيرة على مستوى الشرق الأوسط والأعلى إنتاجية في العالم.

وثمن سموّه الجهود المبذولة لترسيخ مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً لاستقطاب المشاريع الاستثمارية على الصعيد الدولي والعالمي وتسليط الضوء على قطاع الثروة التعدينية وإبراز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وأهمية الاستثمار في الموارد المعدنية المستدامة بما يتواءم مع متطلبات التوجّهات العالمية ومتغيّراته في هذا القطاع.

ولفت سموه إلى أن هذه المنشأة ستكون داعماً قوياً للاحتياجات المحلية من ألياف البازلت التي تتميز بخفة الوزن والمتانة العالية ومقاومتها للتآكل والحرارة، مما يجعلها مادة لا غنى عنها في قطاعات البناء والنقل والطيران والطاقة والصناعات المستقبلية المتقدمة.

وعبر المهندس محمد الشحي، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعدين، وهي الجهة المشغلة لهذا المشروع، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على دعمه المستمر لاستقطاب هذه المبادرات الرائدة وتعزيز البيئة المثالية في الإمارة، لاسيما أن الموقع الاستراتيجي للفجيرة وما تتمتع به من موارد طبيعية ومواد أولوية وصناعية استثنائية يعد تجسيداً حقيقياً وعملياً لرؤية سموه الاستراتيجية لمشاريع الإمارة في التنمية المستدامة والصناعات المتقدمة.

يذكر أن هذه المنشأة الحديثة تمتد على مساحة تبلغ 42,000 متر مربع، وتتميز بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 5,000 طن من ألياف البازلت و7,000 طن من قضبان البازلت.

ولا تقتصر أهمية هذه المنشأة على كونها الأكبر والأولى في المنطقة فحسب، بل بكونها من بين الأعلى إنتاجية في العالم، وتُعد شركة التعدين العربية كيانًا رائدًا في المنطقة يهدف إلى تطوير قطاعي التعدين والصناعات التحويلية في العالم العربي.

وشهد حفل الافتتاح الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي ومعالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ومحمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة والمهندس محمد الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والمهندس محمد الشحي، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعدين وعلى قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.