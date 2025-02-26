الامارات | "التربية": أجهزة "لابتوب" جديدة لطلاب وطالبات الصف التاسع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارة الأعمال الرقمية، عن بدء عملية تسليم الأجهزة المحمولة الجديدة لطلاب وطالبات الصف التاسع فقط، بالتعاون مع شركة "اتصالات"، في خطوة لتعزيز البيئة التعليمية الرقمية، وتوفير أحدث الوسائل التقنية لدعم عملية التعلم.

ووجهت المدارس الحكومية بتنفيذ عملية توزيع الأجهزة الجديدة واستلام القديمة وفق جداول زمنية مختلفة، مؤكده على ضرورة التزام أولياء الأمور بالحضور شخصيًا للتوقيع على مستند الاتفاقية الخاصة باستلام الأجهزة.

واشترطت الوزارة الحضور الشخصي لولي الأمر للتوقيع على مستند الاتفاقية، وتقديم نسخة أصلية من هوية ولي الأمر والطالب، فضلا عن إحضار الجهاز المحمول القديم لتسليمه واستبداله بالجديد، وفي حال عدم إحضار الجهاز القديم لأسباب مثل الفقدان أو تسليمه للمدرسة السابقة أو مركز تكنولوجيا المعلومات، يتوجب تقديم مستند إثبات بذلك، أو تقرير رسمي في حالة سرقة الجهاز.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع التعليمي، وتزويد الطلاب بأحدث التقنيات التي تسهم في تطوير قدراتهم الأكاديمية وتحقيق التميز في بيئة تعليمية متقدمة.

من جانبها خاطبت مدارس حكومية أولياء أمور الطلبة، إذ حددت ضوابط وآليات استبدال الأجهزة المحمولة الخاصة بطلبة الصف التاسع، والتي ستُجرى حتى27 فبراير الجاري.

وطالبت إدارات المدارس من أولياء الأمور التأكد من إرسال الأجهزة القديمة مع أبنائهم، حيث سيتم استلام الأجهزة خلال فترة الدوام المدرسي، وعند التسليم سيحصل كل طالب على "ورقة تسليم" رسمية تعد وثيقة ضرورية يتوجب على ولي الأمر إبرازها عند استلام الجهاز الجديد، مشددة على أنه لن يتم تسليم أي جهاز جديد دون تقديم تلك الوثيقة موقعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم في تزويد الطلبة بأحدث الوسائل التعليمية، بما يسهم في تعزيز تجربتهم الدراسية وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.