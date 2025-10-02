سعود بن صقر: رأس الخيمة تُعزز مكانتها مركزاً للصناعات المتقدمة والابتكار

ابوظبي - سيف اليزيد - سنغافورة (وام)

أطلقت شركة «إس سي كابيتال بارتنرز»، المتخصصة في إدارة الاستثمارات العقارية ومقرها سنغافورة، صندوق «إس سي لتنمية العقارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي - GRID»، وهو أول صندوق صناعي مشترك يتم إطلاقه في دولة الإمارات.

وستشارك شركة «كابيتالاند إنفستمنت ليمتد - CLI»، العالمية المتخصصة في إدارة الأصول العقارية، والتي تمتلك حصة بنسبة 40% في «إس سي كابيتال بارتنرز»، في رعاية الصندوق الرائد، الذي يهدف إلى دعم تحول إمارة رأس الخيمة من خلال مشروع صناعي فريد من المتوقع أن يوفر 1800 وظيفة، ويجذب أكثر من 50 مستأجراً، ويغطي مساحة 300 ألف متر مربع من الأراضي.

وستعمل «إس سي كابيتال بارتنرز» جنباً إلى جنب مع شريكها الصناعي، شركة «تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع» «THI»، التي ستتولى مهام إدارة التطوير وإدارة وتشغيل الأصول.

وسيُشكّل الشركاء الثلاثة تحالفاً يجمع بين الخبرة الاستثمارية العالمية والقدرات العقارية، لضمان نجاح الصندوق على المدى الطويل.

ومن المقرر أن يتم تطوير المشروع الأول للصندوق في إمارة رأس الخيمة الاقتصادية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: تواصل رأس الخيمة تعزيز مكانتها مركزاً للصناعات المتقدمة والابتكار، وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتأسيس منظومة تجارية ديناميكية تجذب الاستثمارات العالمية، وتولّد فرص العمل لشعبنا، وتساهم في النمو المستدام.

واستناداً إلى هذه الرؤية، سيعمل التحالف على تحويل أكثر من 300 ألف متر مربع من الأراضي في رأس الخيمة إلى منطقة صناعية متطورة.

ومن المتوقع أن تضم المنطقة الصناعية مستأجرين في مجالات، مثل المركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والمواد المتقدمة، لتصبح بذلك محفزاً للابتكار ومركزاً للصناعات المستقبلية المرنة، التي تُعزّز دور دولة الإمارات في مجال سلاسل التوريد العالمية.