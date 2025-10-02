ذياب بن محمد بن زايد يشهد مراسم الإعلان عن تأسيس شركة مشتركة بين قطارات الاتحاد و«كيوليس»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، مراسم الإعلان عن تأسيس شركة مشتركة بين قطارات الاتحاد، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وشركة «كيوليس»، الرائدة عالمياً في مجال خدمات نقل الركاب، لتقديم خدماتها لنقل الركاب بالسكك الحديدية في دولة الإمارات.

خدمات بمستويات عالمية

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل» 2025، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتُعدّ الشراكة محطة مهمة في مسيرة قطارات الاتحاد الرامية إلى توفير خدمات سكك حديدية تنافسية وبمستويات عالمية، تقوم من خلالها بإعادة تعريف مفهوم التنقل في مختلف أنحاء الدولة. وبموجبها، ستتم الاستفادة من الخبرة العالمية الواسعة لشركة «كيوليس» في أكثر من 13 دولة، والبنية التحتية لشبكة السكك الحديدية الوطنية التي طوّرتها قطارات الاتحاد، لتسهم الشراكة في إرساء معايير عالمية جديدة لنقل الركاب.

وتأتي الشراكة بينما تستعد قطارات الاتحاد لإطلاق قطار الركاب في العام 2026، الذي سيجسّد إنجازاً تاريخياً وعلامة فارقة في رؤية الشركة لتعزيز منظومة النقل في الدولة عبر توفير وسيلة نقل عصرية وفعّالة تضمن راحة الركاب.

وتعكس الشراكة التزام قطارات الاتحاد بمهمتها لتقديم خدمات نقل للركاب بالسكك الحديدية عالمية المستوى، من شأنها إعادة صياغة تجربة التنقل للأفراد في مختلف أنحاء الدولة.

وستسهم الشركة المشتركة في تعزيز جاهزية خدمات نقل الركاب، بما في ذلك العمليات التشغيلية، والصيانة، وخدمة العملاء، وإدارة المحطات، وتدريب الموظفين. ومن خلال دمج الخبرات بين الطرفين، سيضمن المشروع المشترك تحولاً سلساً من مراحل التطوير إلى عمليات التشغيل اليومية.

أعتاب مستقبل جديد

وقالت المهندسة عزة السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد لخدمات الركاب: «تقف دولة الإمارات على أعتاب مستقبل جديد وأكثر تقدماً، ونفخر في قطارات الاتحاد كوننا جزءاً من هذا التحول الريادي الذي يشهده وطننا، وذلك بفضل دعم وتوجيهات سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد. ويُعد المشروع المشترك خطوة جديدة وطموحة في مسيرة خدمات نقل الركاب في الدولة، تعاونّا من خلالها مع شريك يلبي ويواكب تطلعاتنا وطموحاتنا، ويعزّز من جاهزيتنا التشغيلية بمستويات عالية من الكفاءة، إذ تتمتع كيوليس بخبرة واسعة في تشغيل شبكات السكك الحديدية المعقدة بأمان وكفاءة، مع التركيز على تلبية تطلعات الركاب باعتبارهم أولوية رئيسية. كما أن نجاحها في الأسواق المحلية، وفي العالم جعلها خياراً مثالياً لهذه الشراكة الاستراتيجية، فنحن لا نبني سككاً حديدية فقط بل نسهم في صياغة مستقبل النقل في وطننا. وتأتي الشراكة تمهيداً لإطلاق المشروع الوطني الطموح قطار الركاب في عام 2026، الذي نتطلع بموجبه إلى توفير خدمات سكك حديدية مريحة وسلسة، تُحدث تحولاً نوعياً في تجارب السفر وترتقي بجودة حياة الأفراد في وطننا الإمارات».

بنية تحتية متطورة

وقالت ماري-أنج ديبون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس: «نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة قطارات الاتحاد، والتي سنستفيد بموجبها من البنية التحتية المتطورة للسكك الحديدية التي تطورها الشركة، في تقديم خبرتنا بتشغيل عمليات السكك الحديدية وتقديم خدمات متميزة، لتوفير حلول آمنة ومستدامة للتنقل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب عملياتنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تعزّز الشراكة مكانتنا كشريك موثوق في المنطقة، ويمثّل بداية التزام طويل الأمد مع قطارات الاتحاد».

وستركز الشركة المشتركة على عدة مجالات رئيسية تشمل تطبيق أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لضمان سلاسة العمليات التشغيلية للسكك الحديدية، وإعطاء الأولوية لراحة ورفاهية الركاب عبر توفير خدمات ومرافق حديثة، وتعزيز حلول النقل الصديقة للبيئة، التي تتوافق مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستسهم في دعم وتعزيز الأسس التي أرستها قطارات الاتحاد بما يضمن تكاملاً سلساً ومساراً مستداماً نحو نجاح طويل الأمد.

ومن خلال الشراكة تؤكد الشركتان التزامهما الجاد بتقديم خدمات استثنائية وتحقيق قيمة مضافة للركاب والمجتمع في دولة الإمارات، وتمثل هذه الخطوة أكثر من مجرد شراكة تشغيلية، بل هي قفزة استراتيجية نحو مستقبل أكثر ترابطاً وحيوية تضع الإنسان في أولوية منظومة النقل بالسكك الحديدية في الدولة.