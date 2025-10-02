الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها

شمالية غربية إلى شمالية شرقية ، و سرعتها/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 18:52 والمد الثاني عند الساعة 07:45 و الجزر الأول عند الساعة 13:34 والجزر الثاني عند الساعة 01:00.