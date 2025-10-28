إعلان أسماء الطلاب المقبولين في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي أسماء الطلاب المقبولين في دفعة عام 2025 - 2026 من برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي، المبادرة الهادفة إلى إعداد مجموعة مختارة من نخبة طلاب الجامعات الإماراتية الواعدين، ومساعدتهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والمهني.

ويوفر البرنامج مقررات أكاديمية متقدمة، وتدريباً متخصصاً في مهارات القيادة، كما يمنح الراغبين في متابعة دراساتهم العليا إرشاداً أكاديمياً موجهاً، ويتيح لهم في الوقت نفسه فرصة التواصل مع شبكة عالمية تضم نخبة من الأكاديميين والطلبة.

وتم إطلاق البرنامج في عام 2008 ليستقطب الطلبة الأكثر تميّزاً في الجامعات الحكومية الثلاث، وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا. وسجّلت نسخة هذا العام من البرنامج اختيار 24 طالباً وطالبة من بين 154 متقدماً، بعد عملية فرز دقيقة أجرتها لجنة مكوّنة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي وقادة من المجتمع المحلي.

الالتزام الوطني

تعليقاً على هذا الموضوع، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس المشارك للجنة التوجيهية لبرنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية في جامعة نيويورك أبوظبي: «يشكّل البرنامج منصة رائدة تهدف إلى تمكين الطلاب المتميزين من مختلف أنحاء دولة الإمارات، ودفعهم نحو تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية. فنحن نسعى إلى ترسيخ الالتزام الوطني بإعداد ورعاية قادة المستقبل، من خلال تنمية الفكر الإبداعي والشخصية القيادية والشغف بالمعرفة والتعلم».

من جانبها، قالت فاطمة عبداللّه، نائب العميد الأول ونائب الرئيس الأول لشؤون الاستراتيجية والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي: «تجسّد هذه المجموعة الجديدة من الطلاب قيم التميز الأكاديمي والإمكانات القيادية الكامنة والرغبة في المساهمة المجتمعية. ونحن نتطلع إلى دعم مسيرتهم في هذه الرحلة، ونضمن لهم خوض تجارب ثرية تعزز الإلهام لديهم وتدفعهم نحو التطور، من خلال مقرراتنا المدروسة، وورش العمل المخصصة لإعداد القادة، والتجارب الثقافية المشتركة».

ويتولى تدريس مناهج هذا العام نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي، ممن تسهم أبحاثهم في صياغة النقاشات العالمية حسب تخصصاتهم الأكاديمية. وتشمل المقررات المطروحة: مقرر بعنوان «أفكار سامية»، يدرّسه جون كوجلين، الأستاذ العالمي المتميز في مجال الدراسات الدينية والقانونية. مقرر «السبيل لتحقيق الحياد المناخي.. النقاشات والتحديات العالمية»، وتتولى تدريسه صوفيا كالانتزاكوس، الأستاذة العالمية المتميزة في مجال الدراسات البيئية والسياسة العامة. مقرر «ما الذي يصنع القائد» تحت إشراف الأستاذة أنجيلا ميغالي، ويتناول نظريات القيادة وتقييم الذات وتنمية المهارات القيادية. مقرر «فن الإلقاء والخطابة أمام الجمهور»، والذي يتولى تدريسه كل من إيريك ديتريش وبيتر كاراغياناكيس. مقرر «التفكير النقدي وأسلوب الكتابة الإقناعي»، تحت إشراف الأكاديمية مليحة عارف.

كما يشارك الطلاب في برامج مراكز البحوث الرائدة بجامعة نيويورك أبوظبي، إذ يتسنى لهم الاستفادة من مرافقها المتطورة، مما يمنحهم فرصة الاطلاع على أحدث الحلقات البحثية في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والسياسات العامة، ويتيح لهم توسيع آفاقهم الفكرية، وتعزيز إدراكهم للثقافات المختلفة، وترسيخ التزامهم الأكاديمي، والمساهمة الفعالة في المجتمع.

التثقيف المجتمعي

ويشكّل برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي أحد برنامَجي التثقيف المجتمعي اللذَين تديرهما جامعة نيويورك أبوظبي، بينما يتمثل البرنامج الآخر في الأكاديمية الصيفية التي تنظمها الجامعة بصفته برنامجاً تنافسياً يهدف إلى إعداد طلبة المدارس الثانوية الإماراتيين لدخول الصف الحادي عشر.

الأولويات الاستراتيجية

تعكس مناهج برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، باعتبارها تسهم في تهيئة الطلاب لمواجهة أبرز التحديات العالمية، مثل التغير المناخي، والانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تفعيل مشاركاتهم في الطروحات التي تتناول المعايير الأخلاقية والثقافة والقيم النبيلة، بما ينمّي لديهم شخصيات قيادية لها رؤيتها المبتكرة ومبادئها الراسخة.

ونجح البرنامج منذ تأسيسه في دعم 372 طالباً وطالبة، تابع 170 منهم دراساتهم العليا في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك 68 مستفيداً في فروع جامعة نيويورك العالمية و16 طالباً وطالبة في برامج الدكتوراه. وانطلق خريجو البرنامج نحو مسارات مهنية مؤثرة في المجالات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص، مما يؤكد الدور المحوري للبرنامج في بناء الجيل الجديد من القادة في دولة الإمارات.

الطلبة المقبولون

تشمل أسماء الطلاب المقبولين في دفعة عام 2025 - 2026 من منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي:

عبدالله سالم محمد مسعود الشامسي

فاطمة الحي علي محمد المزروعي

فيرول تسفاي هايلو

حمد سعيد جمعة خليفة المهيري

حمدة ناصر سليمان لطفي خانجي

حسن وحيد بخش البلوشي

آيفي جريس

سيلفينا سوريش صموئيل دانارا

جاسم محمد جاسم عبدالله المريخي

جمعان يونس محمد نور العوضي

خديجة جهاد دياب

ليلى أحمد سالم الرقابي المصعبي

ميثاء خالد حمد سعيد الجنيبي

مريم عمران عبد الكريم بلال جمعة

مريم بن جدو

نرمين نادر عبدالله محمد المرزوقي

عمر رشيد أحمد عبدالله الحمادي

ريم مطر غريب بن جرش الفلاسي

سلامة سعيد الطوير بالمور العامري

سوسن عمار عميرة

شهد عبدالله علي محمد اليماحي

سلاف رضوان دودان

وديمة أحمد عبد الرحيم يوسف العلي

يارد زيبين بيليت

ييهوي ما