حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة هيفاء بنت تركي

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية الشقيقة، أعربوا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

